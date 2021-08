Lote com mais de 4,9 mil doses das vacinas Pfizer e AstraZeneca chega ao AC para vacinar população contra a Covid

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), esse é o 37º lote recebido no Acre. O Programa Nacional de Imunização (PNI) informou que os dois lotes vão ser usados para a segunda aplicação da vacina.

Já na terça (10), um voo comercial pousou no aeroporto de Rio Branco com 4.680 doses da farmacêutica Pfizer. As doses foram entregues para equipes do governo, levadas para o Programa Nacional de Imunização (PNI) para serem distribuídas para os municípios. As doses devem ser usadas para a conclusão do esquema vacinal, ou seja, segunda dose.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 730.563 doses de vacinas e foram aplicadas 554.004 doses na população até esta terça (10), último dia em que o site foi atualizado. Das doses, 403.882 pessoas tomaram a primeira dose, 139.573 a segunda e 10.549 a dose única. Rio Branco aplicou 274.824 mil doses e Cruzeiro do Sul 69.635 mil.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.