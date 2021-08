Lote com mais de 2 mil doses da CoronaVac chega ao Acre nesta quarta-feira (4)

Segundo o governo, esse é o 34º lote de vacinas contra a Covid-19 recebidos no estado acreano. As doses devem ser usadas na primeira e segunda aplicação.

Para agilizar o processo de imunização, o governo do Acre decidiu, no mês de junho, antecipar a aplicação da 2ª dose da AstraZeneca/Fiocruz. Normalmente, a 2ª dose é aplicada 90 dias após a primeira.

Na época, o Programa Nacional de Imunização (PNI) já tinha destacado que o estado decidiu antecipar a aplicação da segunda dose temendo as novas variantes detectadas pelo mundo.

Já na segunda (2), o governo do Acre divulgou uma nota técnica elaborada pelo PNI autorizando a antecipação da segunda dose da Pfizer para 21 dias após a primeira. A orientação do PNI é de que cada município inicie a aplicação da 2ª dose conforme a quantidade de vacina armazenada.

Pessoas que tomaram a vacina nos meses de maio e junho já podem tomar a segunda dose do imunizante e, assim, concluir o esquema vacinal.

Inicialmente, o Ministério da Saúde recomendava que a vacina da Pfizer fosse administrada em um intervalo de 12 semanas -três meses. Em nota técnica, o governo federal chegou a informar que o intervalo maior foi recomendado com base em estudos feitos no Reino Unido – o país optou por aumentar o espaçamento no início da campanha de vacinação, por causa da escassez de doses.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 730.563 doses de vacinas e foram aplicadas 500.979 até esta sexta (30), sendo 371.023 da primeira dose, 119.873 da segunda e 10.083 dose única. Rio Branco aplicou 249.714 doses e Cruzeiro do Sul 59.252.