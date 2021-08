Lázaro Ramos faz anúncio oficial após Taís Araújo revelar separação: “Isso aí mesmo”

- Publicidade-

Sendo assim, na ocasião, a artista afirmou que quase chegou a se separar de Lázaro durante a quarentena. Dessa forma, o ator esclareceu a declaração e afirmou como anda a situação dos dois atualmente.

“A gente conseguiu se reconectar rápido. Nossos processos não duram muito. Não tem um plano, assim, do casal que a gente vai ser, é meio que isso aí mesmo (risos). Taís falastrona, e eu, palhaço em hora indevida… A gente não conversa para combinar o vai ser pela expectativa dos outros. Temos coisas que nos conectam. O trabalho, o humor, a gente ri muito junto, adora fofocar… A gente é muito fofoqueiro”, disse Lázaro Ramos.

“Acho que a prática do trabalho harmônico que temos nesses anos todos, de respeito ao tempo e ao espaço do colega na profissão, acabou moldando o casal que somos. Somos um casal com todas as questões, que tem ciúmes….”, confessou.