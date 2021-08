‘Lampião’ é preso com espingardas e escopeta em Rio Branco

- Publicidade-

Antônio Adrias da Costa Silva, 18 anos, vulgo “Lampião”, foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (12), em uma residência localizada na rua das Árvores, no bairro Belo Jardim, no segundo distrito de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estavam fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando avistaram “Lampião” na frente de uma residência em via pública, com uma arma de fogo na cintura. O criminoso, ao perceber a presença dos policiais, correu para dentro da casa e tentou fugir pulando o muro dos fundos da residência.

A guarnição agiu rápido, conseguiu fazer um cerco e os militares conseguiram prender Antônio em flagrante. Durante uma revista no interior da casa foram encontradas 3 espingardas, 1 escopeta, 11 cartuchos, 3 TVs, 1 maquita, 1 roçadeira e uma quantia de R$ 350,00 em espécie.

Ainda segundo a polícia, Antônio recebeu o apelido de “Lampião” por causar terror a comunidade do bairro Belo Jardim, realizando roubos e frutos, como também invasão as residências.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Lampião, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.