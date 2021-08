Justiça marca julgamento dos cinco acusados pela morte de sogra da ex-secretária de Fazenda do Estado

- Publicidade-

A Justiça marcou a data do julgamento dos cinco envolvidos na morte do casal Cosmo Ribeiro Moura e Tereza da Silva Santos. A sessão vai acontecer no dia 28 de setembro, a partir das 8:30h da manhã, na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Alisson Souza Olinda, Francisco Almeida da Silva, Marciano Melo Marinho, Antônio Eliel de Souza Gomes e Jeferson Almeida da Silva serão levado ao banco dos réus pelos crimes de duplo homicídio e por integrar organização criminosa.

O casal Cosmo Ribeiro e Tereza da Silva Santos foi assassinado no dia 16 de janeiro do ano passado. O duplo homicídio aconteceu no interior da casa, localizada no Belo Jardim. As vítimas, segundo a investigação, estavam dormindo quando foram surpreendidas pelos bandidos.

Tereza Santos era sogra da ex-secretária de Fazenda do Estado do Acre, Semírames Plácido Dias. Cosmo Ribeiro e Tereza da Silva foram mortos a tiros e a golpes de facão. Inicialmente suspeitou-se de um latrocínio, mas depois a investigação da Delegacia de Homicídios revelou que o casal foi morto por vingança. Os acusados suspeitaram que Cosmo teria denunciado o grupo à polícia.