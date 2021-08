Justiça mantém pena de assaltante que foi baleado durante roubo em Senador Guiomard

- Publicidade-

Em maio deste ano, Andresson Flávio foi condenado a quase 7 anos de prisão pela tentativa de assalto a um frentista e por corrupção de menores, mas a defesa do réu recorreu à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

Na apelação criminal o advogado pediu a redução da pena e o reconhecimento de crime continuado. Para a defesa, o roubo de uma motocicleta e a assalto no posto de combustíveis em Senador Guiomard configuram uma mesma ação.

Ao julgar o recurso, o relator da matéria, Samoel Evangelista, disse que embora o réu tenha praticado dois crimes de roubo em um pequeno espaço de tempo, as condutas são autônomas e isoladas.

No dia 31 de maio do ano passado, Andreson Flávio Afonso roubou uma motocicleta na zona rural de Senador Guiomard e três dias depois rendeu um frentista do posto de combustíveis, quando foi surpreendido por um policial penal e acabou baleado. O agente de segurança fez pelo menos três disparos contra o assaltante.

Com a decisão da Câmara Criminal, a pena de 6 anos 11 meses e três dias foi mantida na íntegra.