Juliette expõe arrependimento de cantar com Safadão e outros famosos: “Muito doida”

Entretanto, se engana quem pensa que a maquiadora, que venceu o reality show da Rede Globo, está 100% satisfeita com as apresentações que fez. Isso porque, após cantar com grandes nomes do nordeste, ela parou para refletir e deixou claro que foi um passo maior do que sua perna. Em suma, ela acredita que não estava preparada para cantar ao vivo, já que nunca pegou um microfone em mãos de forma profissional.

“Foi um desafio muito grande. Tremi na base. Cheguei a me arrepender de fazer as lives. Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna. Fui muito doida de fazer isso. Mas deu certo eu acho. Agora é estudar. Acabou live. Só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta”, disse Juliette.

Além disso, ao fim do episódio, a Rede Globo informou que lançará um episódio extra para expor os próximos passos da famosa na música. De fato, a carreira musical da vencedora do BBB21 vem sendo especulada por seus milhões de seguidores, sendo assim, não teria oportunidade mais propicia para produzir um novo capítulo de sua saga na plataforma.

Anitta dá dicas para Juliette

Uma das grandes amizades que Juliette ganhou após o BBB21, Anitta, também esteve presente no episódio desta semana do documentário. Em resumo, a poderosa apareceu durante uma vídeo chamada com a vencedora do BBB21, para lhe dar dicas especiais antes da morena subir ao palco nas lives que estava fazendo.

“Tem que prestar atenção bem no tom da música, ver se você não está escutando o instrumental alto ou baixo demais para seguir o tom da música. Tenta manter um pouco mais as notas até o fim”, explicou a dona do hit ‘Girl From Rio’.