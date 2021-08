Juliette anuncia EP e oficializa carreira como cantora: ‘Sonho’

- Publicidade-

Em entrevista ao Gshow, o trabalho musical da campeã do reality show neste ano será desenvolvido por um time de paraibanos, conhecidos no cenário musical brasileiro. Será o primeiro trabalho musical de Juliette depois de ser contratada pela Rodamoinho Records, em parceria com a Virgin Music Brasil.

Juliette contou que sempre gostou de música e de cantar. “A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante

criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas”, disse ela.

Ela afirmou que estava ansiosa para poder contar a novidade com todos os seus cactos, assim como são chamados os fãs da paraibana. “Construir todo esse meu universo é um sonho. Estou contando as horas para poder dividir isso com todo mundo”, afirmou Juliette.

No reality, a vencedora da edição deste ano chamou atenção ao soltar a voz com várias músicas. Entre elas “Deus Me Projeta”, de Chico César, “Dona Cila”, de Maria Gadú, “Bixinho”, de Duda Beat, entre outras.

Ao sair da casa mais vigiada depois de receber o prêmio, ela participou de uma série de lives. Juliette cantou ao lado de Gilberto Gil, Wesley Safadão, Alceu Valença, Elba Ramalho e Xand Avião.