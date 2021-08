Jovem é executado com dois tiros na cabeça no interior do Acre

- Publicidade-

O jovem Suedson da Silva, de 18 anos, foi executado com dois tiros na noite deste sábado (28), na região Central de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, militares do 7° Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo, na região Central da cidade. Por falta de iluminação pública, os moradores não souberam informar como aconteceu a dinâmica do crime.

Ao sair na rua, os populares só puderam ver Suedson caído sobre uma bicicleta já sem vida com duas perfurações de arma de fogo na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Suedson já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime é desconhecida. O caso será investigado por agente da Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.