Jovem é baleada na frente da família em Rio Branco; ex-marido seria mandante do crime

A jovem Jandira de Almeida Leveiro, de 25 anos, foi ferida com um tiro na noite desta terça-feira (17), na rua Independência, no bairro Eldorado, região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jandira estava dentro da residência junto com os filhos e outros familiares, quando rapaz ainda não identificado chamou pelo nome da vítima, e quando ela saiu para ver quem estava chamando quem era, o bandido invadiu a casa e, de posse de arma de fogo, efetuou vários tiros, sendo que somente um acertou o braço direito da jovem. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local onde prestou os primeiros socorros e encaminhou Jandira ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dela é estável.

A Polícia Militar tentou procurar pelo autor do crime, mas ninguém foi encontrado até o momento. Segundo a polícia, a motivação do crime séria que o ex-companheiro de Jandira, que é um criminoso conhecido na região do São Francisco, não aceitou o término do casamento e mandou executar a ex-esposa.

O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).