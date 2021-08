Jovem de 19 anos torturada pelo marido em cárcere é perfurada por seringas e tem cabelo cortado em MS

Ela ainda relatou que foi agredida com fio de extensão de energia elétrica, garrafa de bebida alcoólica e teve o braço perfurado com uma seringa descartável, que já havia sido utilizada para aplicar medicamento em cachorro.

Conforme a polícia, a mulher ainda informou que sempre que tentava pedir ajuda, o homem a ameaçava de morte, utilizando uma faca. Em um certo momento, ele ainda a arrastou até a varanda e a jogou sobre as fezes do cachorro do casal. Depois, cortou parte de seu cabelo com uma tesoura e ameaçou arrancar-lhe um dente com um alicate. As agressões se deram pelo fato de que o homem queria saber sobre uma suposta traição.