Jovem de 18 anos é assassinada com tiros na cabeça após uma sequência ataques criminosos em Manaus

Alessa Oliveira Santos, 18 anos, foi assassinada com disparos de arma de fogo pelo corpo na rua Augita, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 22hs15min, deste domingo, (22).

A vítima estava conversando com amigos, quando ocupantes de um carro gol branco, de placa não identificada e sendo os mesmo que realizaram disparos no São Francisco, se aproximaram das vítimas e começaram a realizar vários disparos. Alessa morreu ao dar entrada no Platão Araújo, já uma segunda vítima, identificada como Heligton Braga Pimentel, foi socorrido e passa bem na Unidade de Saúde.

Familiares de Alessa, entraram em desespero no hospital após receberem a informação da morte da jovem. Os mesmo informaram que a vítima tinha vários sonhos e que nunca se envolveu com algo ilícito e que a mesma estava no lugar errado e na hora errada. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), e o caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).