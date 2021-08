Jovem de 13 anos que supostamente se envolvia com homem casado é executada com tiro na cabeça

- Publicidade-

Lohana Vicente da Silva, de 13 anos, foi executada com um tiro na cabeça por volta das 20h desta quinta-feira (12), em uma praça localizada na Avenida Nathan Xavier de Albuquerque, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Segundo informações repassadas por familiares, a vítima recebeu uma ligação e logo em seguida um homem, até o momento não identificado, buscou a jovem em uma motocicleta. Minutos depois, a mesma apareceu morta na praça supracitada. Ainda de acordo com amigos e familiares, a jovem estaria supostamente se envolvendo com um homem casado e essa pode ser a motivação do assassinato.

Conforme a Polícia Militar (PM), a esposa do suposto homem que se envolvia com a jovem teria encomendado a morte de Lohana. O corpo da jovem foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso.

Lohana Vicente da Silva / Divulgação.