IR 2021: Receita abre nesta terça consultas ao 4º lote de restituição; R$ 5,1 bilhões serão pagos

Ao todo, 3,81 milhões de contribuintes receberão a restituição no quarto lote, entre prioritários e não prioritários. O valor total a ser pago é de R$ 5,1 bilhões. Os recursos serão depositados em 31 de agosto.

As consultas poderão ser feitas:

O lote do IR também contemplará contribuintes com prioridade legal:

O órgão informou, ainda, que o contribuinte poderá saber, ao realizar a consulta, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada “malha fina” do leão.

Para saber se está na malha fina, os contribuintes também podem acessar o “extrato” do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).