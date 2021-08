Integração com o Peru foi discutida no I Seminário de Associações Comerciais promovido pelo Sebrae em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

O SEBRAE promoveu nessa quarta-feira, 25, em Cruzeiro do Sul, o Primeiro Seminário de Associações Comerciais no Juruá, com o tema Parcerias Comerciais, Infraestrutura e Logísticas do Vale do Juruá.

Lauro Souza, técnico do Sebrae falou da importância do evento. “O Sebrae tem apoiado todas as iniciativas do programa de protagonismo empresarial, incentivando as confederações, principalmente aqui do Juruá, com o trabalho de fortalecimento dessas entidades de classe”.

O Presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Luiz Cunha, destaca que além da integração com o Peru a ligação entre todas as cidades do Juruá, também será tratada, bem como o fortalecimento das Associações Comerciais da região. “O primeiro seminário reúne aqui empresários de todas as regiões, as associações que já estão formadas e constituídas nesse intuito, da gente discutir os nossos problemas, aquilo que impede o nosso desenvolvimento e o sonho de que a nossa região se integre ao país vizinho”.