Indígenas de 5 etnias vão fechar a Br 364 nesta madrugada e Polícia Rodoviária Federal ainda não se manifestou

- Publicidade-

Indígenas das etnias Katukina, Shawandawa, Kaxinawa, Nawa e Marubo, vão fechar a Br 364 na madrugada desta quarta feira, 1° de setembro, há cerca de 70 quilômetros de Cruzeiro do Sul. O protesto, que contará com cerca de mil indígenas, è contra a votação do Marco Temporal pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília.

O lider do protesto, Adriano Katukina, disse que a rodovia federal permanecerá com tráfego interrompido até as 18 horas de amanhã.

” Nós não queremos confusão com ninguém e até pedimos desculpas para quem usa a BR. Mas nós temos que protestar porque querem acabar com direitos conquistados pelos nossos ancestrais e que impactam a nossa e as futuras gerações “.

De acordo com o Marco Legal que será votado, somente as terras ocupadas antes da Constituição de 1988 podem ser demarcadas como Terras Indígenas.

A Polícia Rodoviária Federal ainda não se manifestou sobre o fechamento da Br 364.