Indígena é preso pelo estupro de 5 mulheres em Cruzeiro do Sul

As polícias Civil e Militar prenderam por estupro um indígena da etnia Shawandawa – Arara, conhecidos por Tuxaua nesta sexta-feira, 27, em Rodrigues Alves.

O homem, que faz ” pajelanças” fora do Acre e do Brasil , é acusado por 5 estupros em Cruzeiro do Sul . Ele estava sendo procurado pela Polícia Civil após ter sido denunciado por uma delas , que afirma ter sido atropelada e estuprada por ele. A vítima mora no Bairro Miritizal em Cruzeiro do Sul.

Pajelança é um ritual indígena feito com o uso das medicinas da floresta.