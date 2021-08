Inconformado: Ex-marido invade casa, destrói carro e espanca ex-mulher

- Publicidade-

Uma mulher de 32 anos foi espancada pelo ex-marido de 27 anos teve o carro destruído na noite de quarta-feira (11) em uma residência no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO).

O acusado invadiu a casa com um bastão de ferro na mão e começou a quebrar o carro da vítima que estava parado na garagem. Na sequência, ele usou o bastão para agredir as pernas da ex e aplicou socos no rosto dela, causando sangramento.

A mulher informou que não pretende voltar para o ex-marido e ele não se conforma com isso.

Inclusive, segundo ela, o acusado teria mandado um integrante de uma organização criminosa ir dias antes ameaçá-la e os filhos dela de morte caso não voltasse para o ex-marido.

Policiais militares foram chamados ao local, mas o autor do crime não foi localizado. A vítima manifestou o desejo de solicitar medida protetiva contra o acusado.