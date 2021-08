Incêndio em área de vegetação destrói cerca de dois hectares de terra no interior do Acre

Não havia residências próximas do local, mas a área fica cerca de 800 metros do Hospital Regional de Brasileia. Moradores da região acionaram os bombeiros por volta das 16h.

“É um bairro novo chamado Francisco Assis, as ruas ainda não tem nomes e ficou até difícil de localizar, fomos mais pela fumaça. Não é tão próximo do hospital, não tem residências próximas. Fomos cedo, e conseguimos sanar o fogo que estava indo em direção às casas, mas reativou”, explicou o cabo Fernando Eduardo.

O cabo acrescentou que trabalhadores que estavam com máquinas pesadas no local ajudaram no combate as chamas. No período da noite, os bombeiros foram chamados de novo porque o fogo tinha voltado.