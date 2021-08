Incêndio de grandes proporções atinge reserva Margarida Alves em Nova União, RO

- Publicidade-

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte da Reserva Ambiental Margarida Alves, em Nova União (RO). A área, que fica a 370 quilômetros de distância de Porto Velho, é alvo frequente de queimadas e desmatamento.

O fogo começou na tarde do sábado (7) e atingiu parte da floresta e pastagens. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), uma equipe se deslocou até o local para conter as chamas e ainda não há estimativa da área total afetada.

Ainda segundo o CBM, a suspeita é que o fogo foi ateado intencionalmente para limpar um local que é ponto de desmatamento frequente.

Equipes de telefonia móvel e internet também estiveram presentes no local, porque os cabos de internet foram queimados e alguns municípios ficaram sem conexão.

Moradores gravaram vídeos do fogo e a grande quantidade de fumaça gerada. Em uma das imagens, um macaco anda por cima dos fios de eletricidade, tentando fugir da área queimada.

O G1 tentou contato com a Polícia Militar para saber se as causas do incêndio serão investigadas, mas não obtivemos resposta até a publicação da matéria.