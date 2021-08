Incêndio criminoso quase destrói casa abandonada na Baixada da Sobral

- Publicidade-

Um incêndio criminoso de grandes proporções consumiu parte da lateral de uma casa na noite deste domingo (22), na rua Alan Vitor, no bairro São Sebastião, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O Corpo de Bombeiros Militar do 2° Batalhão foi acionado por populares para combater o incêndio na residência com estrutura em alvenaria. No interior da residência não havia nenhum móvel, apenas muitos entulhos.

Segundo informações de vizinhos, a casa estava abandonada e uma pessoa ainda não identificada acabou colocando fogo em uma madeira e em capim que estava ao lado da casa, e o fogo rapidamente chegou na residência.

As chamas se alastraram rapidamente e o risco de propagação do fogo foi contido pela rápida ação dos combatentes, conseguindo preservar boa parte do imóvel. A equipe realizou a extinção das chamas e rescaldo para que não houvesse risco de reignição.

Felizmente, não houve vítimas, apenas danos materiais.