Imunização na zona rural de Cruzeiro do Sul e segunda dose da Pfizer na zona urbana da cidade ocorrem nesta quarta e quinta-feira

Com a chegada de novas remessas da Pfizer em Cruzeiro do Sul a vacinação na zona urbana foi um sucesso e agora a imunização ocorrerá na zona rural, como informou a secretária adjunta de saúde do município, Valéria Lima.

“Nós nos organizamos mesmo e resolvemos nos antecipar levando a vacinação para a zona rural. Importante que quarta-feira, 04, será o dia D da vacinação de 12 a 17 anos, para todos os pontos da zona rural. Vai ter ponto no Canela Fina, Igarapé Preto, Pentecoste, Areal, Buritina, São Pedro e Santa Rosa. Na parte da BR 364. Nós vamos vacinar no estacionamento do Crôa, no Ramal 2, Onça anexo de Santo Luzia, vamos vacinar também no Campinas, no José Timóteo, Ramal 11 e também Liberdade. Nós convidamos todos os adolescentes que precisam estar acompanhados com algum membro da família, ambos com os seus documentos”.

Depois da nota técnica emitida pela Sessacre ao município de Cruzeiro do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde vacina à partir da quinta-feira,05, as pessoas que tomaram o imunizante Pfizer em intervalo de 21 dias da primeira dose para a segunda. Então à partir da quinta-feira esse público será vacinado. “Na quinta-feira estaremos vacinando na escola Craveiro Costa e Dom Henrique Ruth. Quem tomou a primeira dose da Pfizer e já está com intervalo de 21 dias poderá ir as escolas no período de 14 horas até as 18 horas”, concluiu a secretária adjunta de saúde.