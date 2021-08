Idoso que estuprava netas de cinco, seis e sete anos é preso em Manaus

- Publicidade-

Nesta segunda-feira (23/08), por volta das 10h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes de investigação do 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu um idoso, de 62 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. O infrator abusava sexualmente de suas três netas, de cinco, seis e sete anos. O crime aconteceu no município de Óbidos (PA).

Conforme o delegado Ivo Martins, titular do 5° DIP, a prisão ocorreu na casa do indivíduo, no bairro da Paz, zona centro-oeste da capital, e contou com o apoio investigativo do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) do Baixo Amazonas e policiais civis de Óbidos.

“Conforme as informações recebidas, esse crime vinha acontecendo há bastante tempo, porém, as autoridades policiais locais só tiveram conhecimento sobre os fatos há cerca de cinco meses. Há dois meses eles entraram em contato conosco, informando que o indivíduo estaria morando com sua mãe em Manaus”, relatou o delegado.

Na imagem: Delegado Ivo Martins

Segundo Martins, uma das vítimas relatou aos policiais que o primeiro abuso ocorreu quando ela brincava de esconde-esconde com suas primas, ocasião em que se escondeu dentro de um guarda-roupas e, em seguida, seu avô entrou e cometeu o crime.

“Uma das crianças também relatou que na segunda vez que o indivíduo quis cometer o ato libidinoso, ela ficou com bastante medo, e trancou a porta do quarto para evitar que o infrator entrasse”, informou ele.

O mandado de prisão preventiva em nome dele foi expedido pela Vara Única de Óbidos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)

Procedimentos – O homem irá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Após o término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o autor será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria.