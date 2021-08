Idoso de 60 anos cai no ‘Golpe da Novinha’, troca ‘nudes’ e perde R$ 2 mil

- Publicidade-

Na cidade de Juína, um senhor de 60 anos de idade foi vítima de mais um golpe aplicado por membros de uma quadrilha que usa o prefixo de telefone (51) para manter contatos e exigir quantias em dinheiro.

Em conversa com o Juína News, o investigador de polícia Dito Costa falou que no caso do idoso juinense, uma pessoa entrou em contato com ele se passando por uma autoridade policial e o acusou de estar assediando uma adolescente de 14 anos de idade.

A audácia dos bandidos foi extrema, exigindo que caso o idoso não efetuasse um depósito no valor de R$ 2.000.00, o mesmo teria que acertar as contas com a justiça e seus familiares iriam ficar sabendo o idoso havia trocado fotos íntimas com uma suposta jovem, e caso não depositasse o valor acima citado, as imagens seriam divulgadas.

Para dar mais veracidade, os bandidos enviaram um termo falsificado de fiança, sendo este um documento inexistente a uma pessoa que nunca foi presa ou detida, entretanto, o idoso que temendo ter o nome e a imagem envolvida em escândalo efetuou o pagamento do valor exigido.

O policial Dito Costa fez um alerta para a sociedade sobre essas e outras modalidades de golpes que vem ocorrendo com frequência na cidade de Juína, e quase todas envolvendo o prefixo DDD 51, que segundo o que apuramos é da capital Porto Alegre no Rio Grande Do Sul e região metropolitana daquele estado, e que são usados por presidiários com acesso a celulares dentro das celas, sendo que alguns números de telefones já foram identificados pela polícia.