Idosa morre após engasgar com pirulito em rodoviária

Durante o resgate, o helicóptero do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal chegou a pousar na via N1, no Eixo Monumenta

Imagens feitas por testemunhas mostram que, enquanto a aeronave esteve na pista, o trânsito na via N1 foi completamente interrompido. O tráfego de veículos foi desviado para o Eixão Norte. Após alguns minutos, o helicóptero deixou a via.

Segundo a corporação, quando a equipe chegou ao local, a idosa estava caída, com as vias aéreas obstruídas, e sem sinais vitais. Após uma avaliação inicial, os militares retiraram o pirulito da boca da vítima e iniciaram as manobras de reanimação. No entanto, não tiveram sucesso.