Homens tentam fugir da polícia com moto roubada, mas se envolvem em acidente no interior do Acre

Os suspeitos Cledson Costa da Silva, de 26 anos, e Nalisson Lima Cavalcante, de 19 anos, foram presos acusados de roubo de veículo, na tarde desta terça-feira (24), no cruzamento das ruas Jaminawas com a Bahia, no bairro Cruzeirão, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Cledson e Nalisson trafegavam em uma motocicleta modelo Biz de cor vermelha, quando avistaram uma viatura da polícia e empreenderam fuga. Durante a perseguição policial, a dupla não obedeceu o sinal vermelho e foram atingidos por um carro modelo Prisma de cor prata, que trafegava sentido bairro-centro.

No impacto, os dois suspeitos saíram da pista e caíram em uma barranco que dá acesso a uma residência. Na colisão, Cledson acabou quebrando o fêmur da perna esquerda e Nalisson apenas com escoriações. O condutor do Prisma apresentou toda documentação e realizou o teste do bafômetro que deu negativo.

Já o bandido que estava conduzindo a moto não possuí Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a placa da moto era de outro veículo e a motocicleta apresentou restrição de furto ou roubo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou os dois homens ao Hospital de Cruzeiro do Sul. Cledson em estado de saúde grave. Já Nalisson está em estado de saúde estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. A motocicleta foi removida por um guincho para o pátio da Delegacia.

Após receber atendimento médico, Nalisson foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul. Cledson continua internado e deverá passar por cirurgia na perna.