Homem tenta fugir da polícia durante diligência normal, é detido e agentes descobrem que ele é foragido da Justiça

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu L.O.S.G. na data de ontem, dia 12/08, na rua Dourados, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Na ocasião, uma equipe de policiais que compõem esta Delegacia Especializada estava realizando diligências investigatórias quando foram comunicados por populares da região que no local supramencionado encontrava-se um foragido da justiça, bem como drogas e armas.

Prontamente, a equipe foi até a residência citada com o intuito de averiguar as informações repassadas, quando o nacional L.O.S.G tentou empreender fuga, no entanto, a equipe logrou êxito em sua captura, momento no qual foi averiguado que o suspeito possuía Mandado de Prisão em seu desfavor.

Na sequência, fora constatado pelos policiais forte odor de substância entorpecente na casa do conduzido, tendo este confessado que havia droga no local. Foram apreendidos na residência mais de 335 gramas de substância aparentando ser maconha, aparatos para fabricação de droga, $ 2.385,00 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais) e uma motocicleta.