Homem tem fratura na perna após colisão entre carro e moto em Rio Branco

O motociclista Rodolfo Augusto de Oliveira Cruz, 40 anos, foi vítima de um acidente de trânsito na noite deste sábado (21), na rua Bananeira, no bairro Adalberto Sena, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Rodolfo estava trafegando no sentido Centro-bairro em uma motocicleta modelo Fazer, de cor preta e placa QWP 3133, quando um táxi, modelo Yaris de cor branco, tinha acabado de deixar um passageiro e, segundo o motorista, deu o pisca para sair (versão desmentida por testemunhas), momento em que o motoqueiro bateu na lateral do veículo e caiu depois de 30 metros no asfalto.

No impacto da colisão, Rodolfo teve possivelmente uma fratura no pé e na perna direita, além de vários cortes profundos nos dois pés. O taxista permaneceu no local e prestou socorro a vítima.

Populares que também pararam para ajudar acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde realizou os primeiros atendimentos e encaminhou Rodolfo ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, os veículos foram removidos por pessoas que ficaram responsáveis pelo carro e outro pela moto.