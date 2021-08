Homem sai para trabalhar em derrubada e morre após galho atingir sua cabeça no interior do Acre

- Publicidade-

Um galho teria caído sobre sua cabeça durante a derrubada.

Uma tragédia ocorreu na tarde deste sábado, dia 28, quando um homem saiu para fazer uma derrubada, em uma colônia localizada no ramal do KM 59, na zona rural do município de Epitaciolândia, dentro da mata fechada.

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo foi apurado, Elizeu Oliveira Soares, de 31 anos, teria aceitado o trabalho com intenção de ganhar um dinheiro para realizar a festa de aniversário da filha que acontece nos próximos dias.

Elizeu estava derrubando uma árvore, quando um dos galhos lhe atingiu a cabeça. Com o forte impacto, o trabalhador teve morte instantânea no local sem nada pudessem fazer para tentar salvar sua vida.

O corpo de Elizeu foi resgatado até a cidade e feito os procedimentos para que fosse liberado aos familiares para realizar o velório e posteriormente, o sepultamento.

Este foi segunda tragédia por derrubada registrada neste mês de agosto na regional do Alto Acre. Sendo a primeira na zona rural de Xapuri na primeira quinzena de agosto.