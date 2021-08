Homem que matou flanelinha em Manaus alega ter cometido o crime por medo

- Publicidade-

Durante a manhã desta terça-feira (17/08), Edmundo de Moraes Rodrigues, 51, foi preso por assassinar um flanelinha. O crime aconteceu no dia 9 de maio de 2020, e foi conduzido para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, situado na Avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Delegada Marília Campelo , responsável pelas investigações de crimes ocorridos na zona leste de Manaus através da DEHS, ” Seu Edmundo alega que precisou cometer o ato por medo, pois ele havia sido ameaçado pelo seu genro que era muito amigo de Cleusson (a vítima), e que após uma discussão, ambos estariam o ameaçando , foram 3 golpes de faca que ceifaram a vida do flanelinha que estava trabalhando no momento”, concluiu

O crime na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira Zona Leste de Manaus. Segundo informações de testemunhas, no momento em que Cleusson Ferreira do Nascimento, 34, estaria aguardando para estacionar um carro, foi surpreendido por Edmundo com um golpe na região do pescoço, a partir de então, mais dois golpes foram desferidos levando a vítima a morte.

Após os procedimentos cabíveis Edmundo de Moraes Rodrigues será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT) onde ficará a disposição da Justiça.