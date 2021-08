Homem que matou a esposa em Cruzeiro do Sul é preso na Itália

- Publicidade-

A polícia italiana prendeu nesta quarta-feira, 18, um brasileiro de 40 anos procurado pelo homicídio de sua esposa em 2007 na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. O alvo do mandado judicial mora na Alemanha, mas estava na cidade de Reggio Emilia, para fazer turismo com sua nova família – esposa e dois filhos – e foi detido em um hotel.

O criminoso tinha o mandado de prisão internacional em aberto há quatro anos e, recentemente, a Interpol ampliou a área de captura, alertando as polícias aliadas. O acusado ainda tinha entre seus pertences cerca de R$ 190 mil.

De acordo com a polícia de Reggio Emilia, ele foi identificado através de um controle de rotina dos agentes. Agora, ele aguarda a extradição para o Brasil na prisão.

Segundo a acusação da polícia do Acre, o acusado matou a esposa por sufocamento e jogou o corpo no rio Igarapé Preto. O crime teria sido cometido para que ele pudesse pegar o dinheiro do seguro de vida dela. Conforme as investigações, ele ainda iria receber cerca de R$ 800 mil da seguradora.