Homem que esfaqueou ex-companheira 18 vezes é procurado pela polícia; Crime aconteceu no Santa Etelvina

- Publicidade-

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Rosinei Ferreira Pinheiro, investigado pelo envolvimento no feminicídio de sua ex-companheira, Luciene Prestes Costa, que tinha 47 anos. O crime ocorreu no último domingo (15/08), no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

De acordo com a delegada Marília Campello, coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NFC), na ocasião do crime, o homem desferiu cerca de 18 facadas na vítima, em uma via pública do Santa Etelvina. Momentos antes de praticar o delito, ele tentou matar a enteada dele, uma adolescente de 14 anos, que sofreu um golpe superficial de faca.

“Em seguida, ele ficou esperando a ex-companheira do lado de fora da casa, e depois seguiu até a parada de ônibus, local onde a vítima parava após chegar do trabalho. No momento em que ela desceu do veículo, ele desferiu os golpes, e infelizmente ela não teve chance de defesa”, contou Marília.

Ainda segundo a autoridade policial, a vítima estava separada do suspeito há algum tempo e, inclusive, já havia solicitado medida protetiva contra ele. “O infrator já havia sido preso neste ano de 2021 por crimes no âmbito da Lei Maria da Penha, mas foi solto pela Justiça”, relatou a delegada.

Disque-denúncia – A delegada solicita a quem tiver informações acerca da localização dos infratores que entre em contato pelo número (92) 98421-5336, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu.

Com informações da assessoria.