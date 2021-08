Homem morre ao ser atingido por árvore durante derrubada na zona rural no interior do Acre

O acidente ocorreu na terça-feira (10), em uma localidade que fica a mais de 50 quilômetros da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, mas ao chegar no local, ele já estava morto.

“Fomos acionados no final da tarde do dia 10 para o que, a princípio, seria um atendimento pré-hospitalar. Nos deslocamos para a localidade de difícil acesso em ramal e outro trecho de barco e quando a equipe estava próxima, informaram que ele tinha ido a óbito imediatamente”, contou a comandante do 8º Batalhão dos Bombeiros, tenente Laiza Mendonça.