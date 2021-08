Homem morre ao colidir carro em alta velocidade em torre de transmissão de energia

- Publicidade-

Um homem, de 44 anos, morreu nesse domingo (1°) após perder o controle do carro que conduzia ao fazer uma curva e colidir com estrutura de concreto que sustenta uma torre de energia na Avenida Guaicurus, em Campo Grande.

Segundo a polícia, a vítima seguia com o carro em alta velocidade, não conseguiu frear, e por isso perdeu o controle da direção, batendo na estrutura. Um vídeo de uma câmera de segurança da região comprovou a hipótese e mostra o veículo não conseguindo frear e nem fazer a curva, batendo de frente e capotando na rua, até parar na torre de energia.

Com o impacto, o automóvel tombou e ficou destruído. O homem ficou preso às ferragens e morreu no local. Ele estava sozinho no veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar e a polícia estiveram no local, mas o homem morreu antes de ser levado para o hospital.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol. O primo do homem compareceu ao local, fez o reconhecimento e recolheu os pertences.