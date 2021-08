- Publicidade-

Um homem de 59 anos foi ao médico marcar exames de rotina e teve uma surpresa quando saiu o resultado colonoscopia: havia uma joaninha vivendo como “intrusa” em seu organismo. O caso foi publicado em um artigo no Case Reports Journal.

O exame mostra o inseto hospedado em seu cólon transverso, logo abaixo do estômago. Veja abaixo.

Reprodução Joaninha no intestino de homem

“O exame de colonoscopia estava normal. Sua preparação para a colonoscopia pode ter ajudado o inseto a escapar das enzimas digestivas do estômago e da parte superior do intestino delgado”, explicaram os pesquisadores.

A joaninha pertence à espécie Harmonia axyridis, de cores “laranja-avermelhadas”. A “ingestão de insetos raramente é relatada, mas pode ocorrer até mesmo durante o sono”, continuaram os cientistas.

Os especialistas explicaram, ainda, que uma substância viscosa presente no órgão pode ter auxiliado na sobrevivência do inseto. A joaninha foi retirada do organismo do homem, que passa bem.