Homem é fuzilado com 12 tiros em Manaus

Por volta das 21h deste domingo (29), um homem identificado pela Polícia como Diemerson Façanha da Silva, de 31 anos, foi morto com 12 tiros. Ele e a esposa estavam dentro de um quitinete, que fica na rua São Francisco das Chagas, número 87, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. A esposa de Diemerson foi poupada.

De acordo com os Policias Militares da 19° Companhia Interativa Comunitária (19° Cicom), Diemerson estava com a esposa Maria Amoud Rhll, de 34 anos no local, quando foram surpreendidos por aproximadamente 4 homens armados. Ainda de acordo com a PM, os assassinos estariam dois deles em uma moto e outros dois em um carro preto, de modelos e placas não identificados.

Os homens chegaram arrombando a porta da frente e atirando. Diemerson ainda chegou a tentar se salvar, escondendo-se no banheiro, mas foi alcançado e assassinado.

Uma Unidade de Suporte Avançado do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionada e teve o apoio de Policiais Militares, porém o Médico do SAMU só pôde mesmo constatar o óbito. Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. O corpo foi removido pelo IML.