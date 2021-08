Homem é esfaqueado no peito enquanto caminhava no bairro Ilson Ribeiro

- Publicidade-

Um homem identificado Luiz Pereira Bezerra, 46 anos, foi ferido com uma facada no peito, na tarde de terça-feira (17), O crime aconteceu próximo a uma praça do bairro Ilson Ribeiro, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Luiz estava caminhando em via pública, quando foi atacado por um homem ainda não identificado, que feriu a vítima com uma facada no peito. Após ser ferido, Luiz correu e pediu ajuda na área de uma casa, onde pediu ajuda. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu Luiz ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada, como também os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e nenhum boletim de ocorrência foi feito nessa tentativa de homicídio. Esse crime pode ser mais um, de tantos outros, que o autor fica impune.