Homem corta o pescoço e língua de vítima e grava cena após crime

- Publicidade-

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (10), mostram cenas fortes de um assassinato gravadas pelo suposto autor do crime. Nas imagens o homem assume que cometeu o crime e inicia a gravação primeiramente no momento em que está cozinhando. Ele segue e entra no quarto onde brinca dizendo que a vítima está dormindo.

“Tá dormindo, olha a língua do infeliz, é um miserável mesmo“, disse. “Que Deus me perdoe, tá aqui …[inaudível] pra você, disse que era mentira, que eu não ia fazer, cortei a garganta e tá aqui o pedaço da língua que eu cortei. Cê entende meu lado meu velho“, disse o rapaz no vídeo assumindo o crime.

Atenção! As cenas a seguir mostram imagens fortes que podem causar mal-estar em pessoas sensíveis!