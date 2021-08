Hernanes destaca estreia no Sport e prega superação após derrota para o Flamengo

- Publicidade-

Acionado do banco de reservas, Hernanes estreou pelo Sport neste domingo, mas terminou derrotado por 2 a 0 para o Flamengo. Contratado como protagonista na Ilha do Retiro, depois de perder espaço no São Paulo, o meia destacou a volta ao futebol e pregou superação para a equipe após o resultado negativo.

– Muito feliz de estar em campo novamente, do Sport ter aberto essa oportunidade. Uma semana só de treino ainda, minhas condições não são as melhores. Mas feliz de estar em campo, de poder fazer meu trabalho por um clube que está no meu coração.

Em relação ao resultado, por sua vez, Hernanes destacou as dificuldades do Leão na partida. A equipe teve quatro finalizações contra 17 do adversário, defendeu 10 investidas do Rubro-negro carioca e não conseguiu pontuar nesta rodada. Assim, caiu para 16º lugar e segue com 15 pontos – um acima do Z-4.

“Resultado não foi o esperado. Em um campo difícil, contra adversário difícil. Mas agora é levantar a cabeça e voltar para o Recife. Gosto amargo, mas agora é trabalhar pensando no próximo jogo” – disse Hernanes.

A estreia do camisa 08 estava nos planos do técnico Umberto Louzer. Até porque ele estava há mais de dois meses sem atuar – desde que enfrentou o 4 de Julho, pelo São Paulo – e precisa de ritmo.

Acionado aos 10 minutos do segundo tempo, para substituir Thiago Neves, Hernanes terminou a partida com uma finalização – em cobrança de falta defendida por Diego Alves, aos 28.

O meia fez dois desarmes e tornou-se o segundo atleta mais participativo do Rubro-negro, em meio aos reservas. Foram nove passes – com uma precisão de 77% – e só ficou atrás de Everton Felipe, que também estreou nesta rodada, mas entrou ainda no primeiro tempo.