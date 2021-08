Hemoacre recebe homenagem de doadores de sangue por terem feito parte da linha de frente na pandemia

- Publicidade-

Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realizaram uma campanha interna de doação de sangue entre os seus fiéis e na oportunidade homenagearam os funcionários do Hemoacre, na manhã deste sábado (21).

O Projeto “Mãos que ajudam a aliviar Pandemia”, desenvolvida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, incentivou a doação de sangue de vários fiéis da sua religião e também da empresa Super Frios. Na oportunidade, os membros do projeto homenagearam todos os funcionários que desempenham suas funções com zelo e muita dignidade naquele setor. Foi entregue uma placa para a coordenadora do Hemocentro, Ane Amorim, em sinal de respeito e que visa reconhecer os esforços da equipe, que mesmo em meio a pandemia, não fechou as portas e nem deixou de atender nenhuma solicitação de sangue.

O Hemocentro é um dos setores da saúde que mais trabalhou durante esse período de pandemia, muitas vezes, na linha de frente das campanhas, em busca de colher sangue para não deixar desabastecido o estoque, que alguns momentos quase zerou.

A equipe da unidade foi homenageada e reconhecida pela igreja, por prestar um relevantes serviços para sociedade, sem ter fechado em nenhum dia de trabalho. A equipe sempre ficou aposto para colher o sangue e atender as campanhas e os pedidos que vinham das redes sociais.

Nos últimos meses, mesmo com a grande demanda, devido os casos de Covid-19 e o recolhimento de plasma, a equipe se reversavam para não faltar sangue aos pacientes.