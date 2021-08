Helicóptero do governo realiza resgate de mulher acidentada em Porto Walter

- Publicidade-

Para contribuir na assistência à população, principalmente nesse momento de pandemia, o governador Gladson Cameli colocou à disposição aeronaves da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp) para auxiliar no que se fizer necessário. A sensibilidade do chefe de Estado permitiu que uma mulher de 20 anos recebesse o atendimento adequado neste domingo, 22.

A paciente E.B.S., de 20 anos, sofreu uma queda de mais ou menos 3 metros de altura. Se queixando de dor profunda no abdômen, ela foi atendida no local. Dada a gravidade, a equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), por meio do helicóptero Harpia 03, alocado em Cruzeiro do Sul, foi acionada para realizar o resgate.

“A saída de Cruzeiro do Sul se deu por volta de 14h30, o voo leva em torno de 25 minutos. Devido às chuvas e o tempo para estabilizar a paciente, a chegada de volta em Cruzeiro do Sul se deu às 17h. A paciente estava muito pálida e foi utilizado oxigênio para evitar que a saturação baixasse”, relatou o coordenador geral do Ciopaer, Major Samir Freitas.

O estado da paciente ainda é grave, mas, de acordo com o gerente de Assistência do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, Fernando Rossi, as medidas foram essenciais para salvar a sua vida naquele momento: “Ela permanece intubada e sob o cuidado dos médicos. Todos os recursos disponíveis foram utilizados para atender a paciente, sendo que a vida dela estava em risco iminente naquele momento. Todo o atendimento foi primordial para que ela não viesse a óbito”.