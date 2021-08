Helicóptero do Exército cai em fazenda no interior do Amazonas; vídeos

- Publicidade-

Um helicóptero do Exército caiu em uma fazenda no município de Careiro da Várzea, distante 23,4 km de Manaus, na manhã desta terça-feira (13). Um militar que estava a bordo da aeronave morreu. Outros cinco tripulantes foram socorridos e levados para um hospital em Manaus (assista o vídeo abaixo).

O acidente ocorreu durante a forte chuva que atinge a região desde a madrugada. O Comando de Aviação do Exército(CAvEx) informou que o acidente com o helicóptero, modelo Pantera, aconteceu cinco minutos após a decolagem, em Manaus.

Equipes da AvEx estão no local e uma investigação de acidente aeronáutico será aberta para apurar as causas. O Comando de Aviação do Exército informou ainda que sendo prestado todo apoio às famílias das vítimas.

Uma equipe médica e o SOS fluvial foram deslocados para o local do acidente.