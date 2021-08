Boa Notícia: Há cinco dias, Sena Madureira não registra novos casos de Covid-19 e nenhum morador é hospitalizado por conta da doença

- Publicidade-

Com o avanço da vacinação em Sena Madureira, e o empenho dos profissionais de saúde a pandemia de covid-19 dar sinais de que finalmente começa a ser controlada no vale do Iaco.

Para corroborar essa narrativa, há mais de cinco dias o município não registra novos casos da doença, e nenhum morador é hospitalizado com os sintomas. Isso evidencia com clareza que o esforço da Secretaria Municipal de Saúde no processo de vacinação tem tido resultados satisfatórios, e tem sido essencial para salvar vidas.

Vale lembrar que no início do ano, entre os meses de fevereiro e abril, Sena Madureira vivenciou seu pior momento durante o período pandêmico, registrando mais de 100 casos diariamente e tendo uma média de quatro mortes por dia, o hospital de campanha da cidade que no momento está desativado, chegou a ter sua lotação extrapolada com mais de 26 pacientes.

Mas é importante destacar que a luta ainda não chegou ao fim, é necessário a colaboração da população para que esses números continuem baixos. No presente momento, a vacinação está na faixa etária dos 12 anos em diante, e a recomendação dos profissionais de saúde é que quem ainda não foi vacinado procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa e receba a dose do imunizante.