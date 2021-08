Há 2 meses mãe busca notícias de filho cruzeirense desaparecido em São Paulo

- Publicidade-

Denise Oliveira da Costa, moradora do Bairro Cruzeirinho em Cruzeiro do Sul, procurou a redação do Juruá Notícias, pois está bastante preocupada com o filho, que segundo ela estava morando em São Paulo e trabalhava em uma pizzaria. Geilton Costa, 31 anos, saiu de lá para fazer uma surpresa pra ela em Cruzeiro do Sul há cerca de dois meses, mas ele não apareceu.

“Até hoje eu não consigo mais contato com ele. Já fazem dois meses que ele conversou com um amigo por mensagem falando que estava voltando pra Cruzeiro do Sul. Já registrei o B.O e até agora não tivemos notícia dele. O telefone que a gente liga não dá mais sinal. É desesperador o que estou vivendo”.

Ainda segundo a mãe ele morava lá há seis anos e trabalhava em uma pizzaria. “Quando falei com ele me disse que estava tudo bem e que tinha sido promovido de cargo e que ia juntar dinheiro pra vir embora”.

Quem souber alguma informação ligar para: 992270796