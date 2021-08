Gusttavo Lima fica aos prantos no chão e se declara a Andressa Suita: “Eu te amo

- Publicidade-

A princípio, o cantor já está fazendo um feito histórico com sua turnê pela américa do norte. Em suma, apenas pela apresentação onde gravará seu DVD, ele deve receber uma bolada de US$ 800 mil, o equivalente a R$ 4,2 milhões. A informação foi dita pelo jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Além disso, mostrando não ter medo de expor seus sentimentos, Gusttavo Lima se declarou à ex-esposa em meio ao show. Na ocasião, enquanto mandava um recado aos filhos, ele mostrou não ter esquecido a modelo.

“Gabriel e Samuel, papai te ama. Alô Andressa, eu também te amo. Muito”, disse o cantor, entre lágrimas. Em seguida, o recado foi diretamente para Andressa Suita. “Alô Andressa, beijo. Acompanha, bem. Papai tá com saudade. Quando papai chegar vai ser um estrago”, declarou o embaixador.