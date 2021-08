Grupo invade loja da Gazin e rouba eletrodomésticos e TVs

- Publicidade-

Na madrugada desta quinta-feira, 26, no antigo Big Bran, hoje uma loja Gazin, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Imagens de câmeras de segurança mostram quatro criminosos encapuzados, invadindo a loja utilizando um alicate profissional que cortou os cadeados.

Após entrarem no estabelecimento, pelo menos enquanto o vídeo durou, se percebe o furto de seis televisores grandes. Além disso, alguns aparelhos eletrodomésticos também teriam sido levados de dentro da loja.

Até o momento ninguém foi preso e a Polícia Civil investiga o caso. A empresa não se manifestou sobre o assunto. As informações são do site Juruá Online.