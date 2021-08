Grávida fica ferida após carro colidir com moto em Rio Branco

- Publicidade-

Uma mulher grávida identificada como Francisca Beatriz, 21 anos, ficou ferida após um acidente de trânsito na noite deste sábado (21), na rotatória da Corrente, na Via Chico Mendes, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Francisca estava em uma motocicleta de cor preta conduzida pelo marido dela, quando o veículo foi atingido por trás por um veículo. Na colisão, Francisca acabou caindo da moto e bateu a cabeça contra o asfalto e desmaiou. O marido da vítima aparentemente não sofreu escoriações após cair no chão.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisca ao pronto-socorro de Rio Branco. Ao dar entrada na Unidade de Saúde, ela ainda estava desmaiada e o seu estado de saúde inspira cuidados, pois a mulher está grávida e foi preciso fazer exames de ultrassonografia para avaliar o estado do bebê.

Policiais Rodoviários Federais também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, os veículos foram removidos pelos proprietários.