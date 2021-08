Governo volta atrás e calendário de pagamento do IPVA é reaberto; entenda a mudança

Em junho deste ano, o governador Gladson Cameli sancionou, quatro leis que permitiam a prorrogação ou parcelamento do pagamento de alguns tributos, entre eles estava a prorrogação do IPVA de 2021 em cota única, para placas com finais 5, 6, 7, 8, 9, para o dia 20 de dezembro.

Nesta quarta, uma nova lei foi publicada e o governo alterou a redação inicial da legislação que previa o pagamento para dezembro e retoma a cobrança para o final de agosto como previa a portaria de dezembro do ano passado. Além disso, a lei tem efeito retroativo referente a data de 26 de maio de 2021.