O Governo do Acre informou que o valor estimado para o serviço de pintura e manutenção do Estádio Arena da Floresta está estimado em quase R$ 600 mil (R$ 597.860,00).

No ano de 2019, o nome foi alterado para Arena Acreana. Porém, após a polêmica, o nome voltou ao normal. A praça esportiva foi inaugurada em dezembro de 2006, no último ano da gestão do ex-governador Jorge Viana.