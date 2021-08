Governo do Acre, por meio do Deracre, realiza manutenção em pontes do ramais de Sena Madureira

- Publicidade-

Por meio de ações executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre – Deracre, a política de manutenção dos ramais segue a todo vapor nas zonas rurais dos municípios acreanos.

Em Sena Madureira não tem sido diferente. Para atender uma demanda reprimida há tempos, o Órgão está construindo várias pontes que irão garantir o escoamento dos produtos agrícolas.

De acordo com João Lima, Gerente Regional do Órgão no Município, a missão do Deracre é atender às necessidades mais urgentes, como a construção de pontes de madeira, realizada em regime de parceria, com a cooperação de produtores rurais que farão a doação do material a ser utilizado.

Segundo ele, “na região do Ramal Cassirian está prevista a construção de seis pontes nesse modelo de execução. Além dessa, já foi construída uma ponte de 20m sobre o Rio Caeté, no trecho do Ramal Iracema. Uma outra ponte está sendo construída sobre o Rio Macauã, no trecho do Ramal Liberdade/Paraíso. Existem ainda outras solicitações, entre elas três pontes no Ramal do 16, sentido Manoel Urbano, sendo uma no Ramal do Anacleto e mais duas no Ramal do 40”.

“Conforme a comunidade vai tendo conhecimento dessa ação do Deracre, vão surgindo novas solicitações”.

“A primeira ação está ocorrendo no Ramal do Lázaro (15 do Casiriam), onde as vigas já se encontram no local para a futura instalação”.

Sobre o modo como são efetuados os trabalhos, o gestor explica: “No primeiro momento fazemos o transporte com o trator Skidder das vigas que servirão de base para a construção da ponte. Após isso, outra máquina fará a instalação dessas vigas sobre o igarapé ou Rio, no trecho pré-estabelecido”.

Quanto ao prazo para a entrega das obras, ele destaca que ainda não existe uma data definida para ocorrer: “Na verdade estamos dando o nosso máximo, na certeza de que daqui para frente tudo estará bem melhor que antes”.